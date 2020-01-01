SpaceX рассказала о скоростях космического интернета

Даже в отдаленных местах можно играть в самые быстрые многопользовательские онлайн-игры.

SpaceX подтвердила некоторые подробности бета-тестирования своего интернет-сервиса Starlink через инженера SpaceX Кейт Тайс во время веб-трансляции запуска новых спутников Starlink. Тайс сказала, что служба SpaceX продемонстрировала достаточно низкую задержку, чтобы позволить ей играть в "самые быстрые многопользовательские" сетевые онлайн-игры, и что она также показала скорость загрузки, превышающую 100 Мбит / с, что, по ее словам, достаточно быстро для потоковой передачи нескольких потоков HD-видео за один раз с дополнительной пропускной способностью.

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Любой, кто хоть раз использовал существующее соединение в плохо покрытой местности, которая полагается либо на традиционные спутниковые, либо, возможно, ограниченные услуги сотовой связи, знает, что оба эти параметра намного превышают возможности большинства существующих вариантов. Цель Starlink состоит в том, чтобы использовать спутники на низкой околоземной орбите, которые передают свой сигнал намного ближе к Земле, чем далекие геостационарные спутники.

После успешного запуска 3 сентября Тайс также сказала, что, хотя производительность во время закрытого бета-тестирования пока была впечатляющей, компания ожидает, что с течением времени с помощью обновлений будет разблокировано как больше функций, так и возможностей. Она также сообщила, что SpaceX недавно завершила строительство первой межспутниковой линии связи между космическими аппаратами Starlink, которая может передавать сотни гигабайт данных между спутниками с помощью оптического лазера со скоростью, которая будет самой быстрой из доступных для межспутниковой связи. Это основная возможность сети, которая будет полагаться на переключение между спутниками Starlink для поддержания соединений на орбите Земли.

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Хотя текущая бета-версия по существу ограничена сотрудниками SpaceX и предназначена для помощи им в тонкой настройке сети, Тайс сказала, что общедоступная бета-версия Starlink все еще находится на пути к запуску в конце этого года. SpaceX попросила тех, кто заинтересован в участии, зарегистрироваться на веб-сайте Starlink.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX начал отбор тестеров космического интернета.