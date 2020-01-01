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Тренды YouTube: Закрытие Олимпийских игр и Little Big - Moustache

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В тренде- спорт и музыка.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио

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В Токио в воскресенье завершилась официальная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Она прошла без зрителей.

Япония потушила олимпийский огонь, который был зажжен в Олимпии еще в марте прошлого года. Олимпийская эстафета передается Парижу, где в 2024 году пройдет следующая летняя Олимпиада.

LITTLE BIG - MOUSTACHE (feat. NETTA)

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Коллектив Little Big записали песню и клип с израильской певицей Неттой, в 2018 году выигравшей "Евровидение".

Клип посвящен усам и особенно - женщинам с растительностью на лице. По сюжету София Таюрская и Нетта коварным и преступным способом побеждают на конкурсе красоты в мире, где усы оказываются главным мерилом женской красоты.

Напомним, ранее в тренды попали Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили и Украина против Филиппин.

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Теги: тренды YouTube, видео
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