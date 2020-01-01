Тренды YouTube: Макс Барских & Zivert и NK - Девочки рулят

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Макс Барских & Zivert — Bestseller

Макс Барских и Zivert возвращают моду на киберпанк в новом клипе «Bestseller»

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Долгожданный союз Барских и Zivert, который задолго до своего появления на цифровых площадках получил статус бестселлера, уже доступен на официальном YouTube-канале Макса.

Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ДЕВОЧКИ РУЛЯТ (ПРЕМЬЕРА КЛИПА) 18+

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Этот трек - манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас.

Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом.

Напомним, днем ранее в тренды попали От пацанки до панянки и Холостяк 11.