Тренды YouTube: Макс Барских & Zivert и NK - Девочки рулят
Макс Барских & Zivert — Bestseller
Макс Барских и Zivert возвращают моду на киберпанк в новом клипе «Bestseller»
Читай также: Тренды YouTube: Короли вечеринки и Новогодняя ночь
Долгожданный союз Барских и Zivert, который задолго до своего появления на цифровых площадках получил статус бестселлера, уже доступен на официальном YouTube-канале Макса.
Ровно год понадобился артистам на создание этого дуэта. Больше шести месяцев ушло на песню, остальное время заняла работа над клипом.
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - ДЕВОЧКИ РУЛЯТ (ПРЕМЬЕРА КЛИПА) 18+
Читай также: Тренды YouTube: Неудобные вопросы Лукашенко и Беларусь после выборов
Этот трек - манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас.
Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом.
Напомним, днем ранее в тренды попали От пацанки до панянки и Холостяк 11.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил