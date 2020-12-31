Тренды YouTube: Короли вечеринки и Новогодняя ночь

В тренде - новогодние шоу.

Камеди Клаб Новогодний выпуск 2021 «Короли вечеринки»

Читай также: Тренды YouTube: Я/Вы верующие и Доминик Джокер x Виталий Милонов

Команда Гарика Харламова против команды Павла Воли! Кто станет королем вечеринки? Конкурсы: "Музыкальная разминка" от Александра Реввы, "ТокТок" от шоу "Импровизация", "Синонимы" от Арарата Кещяна, "Музыкальный твистер" от Яны Кошкиной, "Читай по губам" от Настасьи Самбурской, "По слову" от «Александра Гудкова, "Музыкальные инструменты" от шоу "Студия СОЮЗ", "Угадай рэп" от Джигана, "Бык" от Полины Гагариной.

Новорічна ніч на каналі Україна

Читай также: Тренды YouTube: Китай. Мир наизнанку и Почти бывшие. 2 выпуск

31 декабря канал на канале «Украина» состоялось масштабное праздничное шоу «Новогодняя ночь».

На грандиозной сцене шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина" прозвучали тридцать пять песен в исполнении топовых украинских звезд, а номера поразили зрителей своей масштабностью и оригинальностью. В новогодний вечер на канале зажгли лучшие из лучших, среди них - NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы MOZGI, DZIDZIO и многие другие.

Напомним, ранее в тренды попали Самая опасная страна для туристов и Новогодний Вечерний квартал.