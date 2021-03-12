Тренды YouTube: От пацанки до панянки и Холостяк 11

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Від пацанки до панянки. Выпуск 3. Сезон 5 – 15.03.2021

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Учебная неделя экспресс-курса Школы леди в реалити Від пацанки до панянки 5 сезон 3 выпуск от 15.03.2021 начнется с копания ямы прошлому девушек. Поскольку преподаватели имеют очень мало времени на помощь девушкам, они решили применить довольно необычный и шокирующий метод обучения. Пацанок привезут в поле, где они должны закопать «себя» или свое прошлое в глубокой яме и навсегда попрощаться с привычным образом жизни. В дальнейшем градус напряжения не будет уменьшаться. Участницы Від пацанки до панянки 5 сезон получат возможность взглянуть на себя через 20 лет, а также попробуют свои силы в роли полицейских. Завершающее испытание первой недели превратится в поминки. Чьи? И для кого оно станет последним в стенах Школы леди?

Холостяк 11 – Выпуск 2 от 12.03.2021

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Первое индивидуальное свидание состоится у Юлии «Зайки», чье появление на вечеринке было самым ярким. Михаил и Юлия отправятся на шоппинг, а также сделают друг другу кольца на память. На групповое свидание главный герой реалити Холостяк 2021 пригласит Настю, Елену, Валю и Алису. Одна из девушек признается Михаилу, что в прошлом снималась в фильмах для взрослых. Кто это будет и останется ли она в проекте после своего откровения?

Напомним, ранее в тренды попали Ивангай у Дудя и где он так часто пропадает.