Тренды YouTube: Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили и Украина против Филиппин
UKRAINE vs PHILIPPINES | Men's middle (69-75kg)
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Запись боя между украинцем Александром Хижняком и Эмиром Марсьялем в полуфинале олимпийского турнира попала в тренды YouTube в Украине.
Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
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Гостями нового выпуска шоу "Что было дальше?" стали музыкант и критик всего сущего Юрий Лоза, а также комик Андрей Бебуришвили.
Лоза сразу пошел с козырей: взял с собой гитару, попросил комиков не материться и с первых же минут заявил, что земля плоская.
Напомним, днем ранее в тренды попали Kara Kross x Мумий Тролль и Фенербахче – Динамо.
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