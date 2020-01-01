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Тренды YouTube: Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили и Украина против Филиппин

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В тренде - развлекательное шоу и спорт.

UKRAINE vs PHILIPPINES | Men's middle (69-75kg)

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Запись боя между украинцем Александром Хижняком и Эмиром Марсьялем в полуфинале олимпийского турнира попала в тренды YouTube в Украине. 

Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

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Гостями нового выпуска шоу "Что было дальше?" стали музыкант и критик всего сущего Юрий Лоза, а также комик Андрей Бебуришвили.

Лоза сразу пошел с козырей: взял с собой гитару, попросил комиков не материться и с первых же минут заявил, что земля плоская.

Напомним, днем ранее в тренды попали Kara Kross x Мумий Тролль и Фенербахче – Динамо.

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Теги: тренды YouTube, видео
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