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Тренды YouTube: Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

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В трендах - новости о крушении самолета.

Техническая неисправность? Новые подробности о катастрофе Ан-26 под Чугуевом

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Летные учения курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил 25 сентября закончились трагедией. В результате падения самолета из 27 человек на борту — двадцати курсантов и семи членов экипажа — выжил только один. Катастрофа произошла во время плановых учений курсантов. До аварии самолет успел шесть раз взлететь и пять — приземлиться. Последнее снижение высоты стало роковым. Менее чем за десять минут до падения командир экипажа доложил о неисправности одного из двигателей и запросил заход на посадку.

В Минобороны утверждают: самолет был технически исправен, хотя ему уже и 43 года. Как и почему произошла катастрофа еще предстоит установить следствию. Пока же Зеленский поручил приостановить полеты, в которых участвуют аналогичные самолеты и создать специальную комиссию для расследования. Рассказываем, что  известно на данный момент.

Авиакатастрофа самолета АН-26 под Харьковом

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Под Харьковом (Чугуев) 25 сентября разбился военно-транспортный самолет АН-26 - есть жертвы. 

Информации мало: известно лишь, что это был военно-транспортный АН-26, на котором курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба осуществляли учебные полеты.

Напомним, ранее в тренды попали Лига Смеха и Почти бывшие.

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Теги: видео, тренды YouTube
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