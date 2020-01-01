Тренды YouTube: Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

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Техническая неисправность? Новые подробности о катастрофе Ан-26 под Чугуевом

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Летные учения курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил 25 сентября закончились трагедией. В результате падения самолета из 27 человек на борту — двадцати курсантов и семи членов экипажа — выжил только один. Катастрофа произошла во время плановых учений курсантов. До аварии самолет успел шесть раз взлететь и пять — приземлиться. Последнее снижение высоты стало роковым. Менее чем за десять минут до падения командир экипажа доложил о неисправности одного из двигателей и запросил заход на посадку.

В Минобороны утверждают: самолет был технически исправен, хотя ему уже и 43 года. Как и почему произошла катастрофа еще предстоит установить следствию. Пока же Зеленский поручил приостановить полеты, в которых участвуют аналогичные самолеты и создать специальную комиссию для расследования. Рассказываем, что известно на данный момент.

Авиакатастрофа самолета АН-26 под Харьковом

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Под Харьковом (Чугуев) 25 сентября разбился военно-транспортный самолет АН-26 - есть жертвы.

Информации мало: известно лишь, что это был военно-транспортный АН-26, на котором курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба осуществляли учебные полеты.

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