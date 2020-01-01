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Тренды YouTube: Kara Kross x Мумий Тролль и Фенербахче – Динамо

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В тренде - спорт и музыка.

KARA KROSS x Мумий Тролль - Время Утекай 

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Трек "Утекай" группы Мумий Тролль в конце 90-х был настоящим суперхитом. Строчки "В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок" тогда знала вся молодежь России. Спустя 24 года песня "Утекай" зазвучала по-новому благодаря популярному блогеру Карине Кросс.

Основной месседж коллаборации – примирить два поколения и на своем примере показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на разногласия.

Фенербахче – Динамо. ПОЛНЫЙ матч

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Киевское Динамо проводит товарищеский матч в Стамбуле. Соперник – местный Фенербахче, который предыдущий сезон в турецкой Суперлиге завершил на третьем месте.

Серьезная проверка топовым соперником сослужит хорошую службу тренерскому штабу и самой команде.

Напомним, ранее в тренды попали Гордон у Дудя и Человек без костей.

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Теги: тренды YouTube, видео
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