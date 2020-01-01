YouTube Premium может получить удешевленную версию

Пользователям предложат только отключение рекламы.

Google тестирует более доступный уровень подписки премиум-класса для YouTube, который предлагает просмотр без рекламы, но без других функций YouTube Premium, таких как офлайн-загрузка или фоновое воспроизведение. Новый план Premium Lite был замечен пользователем на ResetEra, и YouTube впоследствии подтвердил тестовое предложение. Premium Lite в настоящее время проходит испытания в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

Читай также: Сервис YouTube Music запустили для Украины

“В Скандинавии и Бенилюксе (кроме Исландии) мы тестируем новое предложение, чтобы предоставить пользователям еще больший выбор: Premium Lite стоит 6,99 евро в месяц (или местный эквивалент в месяц) и включает видео без рекламы на YouTube“, - сказал представитель YouTube. Для сравнения, существующий план YouTube Premium стоит около 11,99 евро в месяц в Европе.

Premium Lite включает просмотр без рекламы в основном приложении YouTube в Интернете, iOS, Android, смарт-телевизорах и игровых консолях, а также в приложении YouTube Kids. Однако он не включает никаких преимуществ YouTube Music, таких как прослушивание без рекламы, и не включает другие функции Premium, такие как фоновое воспроизведение (для случаев, когда вы хотите переключиться на другое приложение, продолжая слушать звук из видео YouTube) или офлайн-загрузки.

Тариф Premium Lite может быть интересным для тех, кто хочет отключить рекламу, но при нынешних ценах она стоит около 60% от стоимости обычной подписки Premium, предлагая лишь около четверти всех преимуществ. YouTube сообщает, что текущая подписка находится на экспериментальной стадии и рассматривает возможность расширения планов на основе отзывов аудитории.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закрывает YouTube Gaming.