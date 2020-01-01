Тренды YouTube: Розовый фламинго и Динамо – Верес

В тренде - музыка и спорт.

Cream Soda & Алёна Свиридова - Розовый фламинго (премьера клипа)

Читай также: Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?

Группа Cream Soda и певица Алена Свиридова перепели главный хит последней «Розовый фламинго» и выпустили клип на кавер. Главную роль птицы исполнил актёр Никита Кукушкин.

Вместе со Свиридовой розового фламинго ловят шоумен Александр Гудков, а также видеоблогер Евгений Понасенков, демонстрирующий в ролике свои фирменные прогулки.

Динамо – Верес. ПОЛНЫЙ матч

Читай также: Тренды YouTube: Бельгия – Россия и Нидерланды – Украина

Киевское Динамо одержало крупную победу над ровенским Вересом в домашнем матче второго тура чемпионата Украины. Динамо открыло счет уже в самом начале матча — Денис Попов головой замкнул скидку Александра Караваева после навеса с углового. Тут же забил и Денис Гармаш, удачно замкнувший навес Александра Тымчика. На какое-то время атакующая активность Динамо снизилась, а у гостей приблизиться к воротам Георгия Бущана не получалось. Лишь в середине первого тайма Евгений Пасич пробил опасно, но мимо ворот.

Перед перерывом Динамо забило третий гол — Александр Андриевский после забега скинул мяч Тымчику, который точно пробил в ближний угол ворот. За пять минут до истечения основного времени Дмитрий Немчанинов сбил в своей штрафной площадке Виктора Цыганкова, заработав единственную в матче желтую карточку и пенальти, который сам Цыганков реализовал, установив окончательный счет в игре — 4:0 в пользу Динамо.

Напомним, ранее в тренды попали Элитная недвижимость пропагандистов и БЛИЦ КРИК #20.