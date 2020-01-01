Вертолет Ingenuity готовится к 10-му полету на Красной планете

Марсианские полеты вертолета Ingenuity скоро вырастут до двузначных цифр.

Вертолет Ingenuity пролетел над песчаными дюнами и скалами во время своего девятого полета, 5 июля 2021 NASA

10-й полет вертолета на Красной планете может произойти уже в субботу (24 июля), заявили представители NASA на пресс-конференции/

Они добавили, что вылет будет исследовать "Поднятые Гряды". Raised Ridges - это набор каменных элементов внутри кратера Джезеро на Марсе, из которых робот-партнер Ingenuity, марсоход Perseverance, может в конечном итоге собрать образцы для будущего возвращения на Землю.

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Perseverance и Ingenuity вместе сели 18 февраля на дне озера Джезеро шириной 45 километров, в котором в древности находились озеро и дельта реки. В начале апреля Ingenuity начал месячную кампанию по демонстрации технологий полетов.

Винтокрылый аппарат успешно выполнил пять вылетов, которые он совершил за это время. Затем NASA предоставило Ingenuity продление миссии, во время которой вертолет демонстрирует исследовательский потенциал марсианских летательных аппаратов.

Например, Ingenuity проверил геологическую единицу под названием Séítah во время своего девятого полета , который произошел 5 июля. В Séítah есть несколько песчаных дюн, что делает его слишком сложным для прохождения Perseverance, даже для предварительных поездок, чтобы проверить обнаженную породу. Но изображения Ingenuity помогут команде марсохода спланировать возможные точки провала в других местах на предполагаемом пути , заявили представители НАСА.

Компания Ingenuity также сделала несколько снимков Поднятой Гряды во время боевого вылета 5 июля. Но командам вертолетов и марсоходов нужно больше фотографий этого места, которое является частью системы трещин, через которую жидкая вода могла протекать давным-давно.

Команда Ingenuity использовала возможности вертолета во время расширенной миссии. Например, в девятом полете Ingenuity пролетел около 650 метров, достиг максимальной скорости 17,7 км / ч и оставался в воздухе 166 секунд - все это рекорды для маленького робота.

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Основные цели миссии Perseverance включают в себя поиск признаков прошлой жизни на Марсе, а также сбор и хранение десятков образцов, которые будут возвращены на Землю в рамках совместной кампании NASA и Европейского космического агентства, возможно, уже в 2031 году.

Первые несколько месяцев Perseverance провел на Марсе, доводя до готовности свои системы и поддерживая первые несколько полетов Ingenuity, но теперь шестиколесный марсоход сосредоточен на собственных потребностях. Он начал свою работу по поиску жизни и готовится собрать свой первый образец, что может произойти в течение следующих двух недель, заявили члены команды миссии в среду.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Марcе.