Вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Марcе

Инженеры Ingenuity проверила несколько новых трюков на своем девятом полете.

Снимок его тени на Марсе, сделанный вертолетом Ingenuity во время девятого полета вертолета, 5 июля 2021 года NASA

Экспериментальный марсианский вертолет Ingenuity уже девять раз пролетел над Красной планетой, что позволило инженерам миссии протестировать множество возможностей, которые могут проложить путь для большего количества марсианских вертолетов.

Ingenuity совершил свой девятый полет на Марс в понедельник (5 июля), когда он оставался в воздухе в течение 166,4 секунды и летел со скоростью 5 метров в секунду, говорится в твите Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, которая контролирует проект.

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Перед полетом NASA объявило, что маленький вертолет попытается совершить новые подвиги в этом боевом вылете, в том числе срезать путь по каменистой местности, небезопасной для гораздо более крупного компаньона вертолета, марсохода Perseverance, говорится в заявлении персонала миссии от 2 июля.

Вертолет Ingenuity - это демонстрационный технологический проект, который отправился на Марс, спрятавшись в животе Perseverance, и прибыл на Красную планету 18 февраля. Марсоход развернул вертолет в начале апреля для запланированной пятилетней месячной миссии. Ingenuity вошел в историю 19 апреля, когда он совершил первый полет на Марсе.

Но по мере того, как Ingenuity увеличивала полет за полетом, NASA расширило миссию маленького вертолета, заставив экспериментальный дрон идти в ногу с Perseverance, поскольку марсоход начинает свою геологическую и астробиологическую работу, составляющую основу миссии.

Однако, несмотря на все свои возможности, марсоход сталкивается с ограничениями в том, что касается безопасных мест для исследования, и именно это послужило вдохновением для нового полета Ingenuity, который произошел через две недели после последнего вылета вертолета.

"Perseverance в настоящее время находится на восточной окраине интересного с научной точки зрения региона под названием "Сейта", который характеризуется песчаной рябью, которая может быть очень сложной местностью для колесных транспортных средств, таких как марсоход", - говорилось в заявлении команды вертолета, в котором излагаются планы на девятый полет.

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"Однако вместо того, чтобы продолжать опережать марсоход, мы теперь попытаемся сделать то, что может сделать только летательный аппарат на Марсе - сократить путь прямо через часть региона Сейта и приземлиться на равнине на юге. По дороге мы планируем сделать цветные аэрофотоснимки скал и ряби, над которыми мы проходим".

NASA еще не опубликовало полную статистику и коллекцию изображений с полета. Данные от Ingenuity должны быть переданы сначала в Perseverance, затем в один из спутников, вращающихся вокруг Марса, а затем на Землю.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский вертолет пережил сбой во время шестого полета.