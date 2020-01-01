Вертолет Ingenuity отправится в последний полет

Пятый полет для марсианского вертолета станет последним.

Вертолет NASA Ingenuity сделал эту фотографию во время своего четвертого полета 30 апреля 2021 года NASA

Вертолет NASA Ingenuity собирается исследовать новый участок Красной планеты. 7 мая Ingenuity должен совершить свой пятый марсианский полет.

Если все пойдет по плану, Ingenuity стартует в 22:26 по Киеву, поднимется на высоту 5 метров и затем направится на юг на 129 м, следуя по тому же пути, который он взял неделю назад во время четвертого полета.

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"Но вместо того, чтобы развернуться и отправиться обратно, мы фактически поднимемся на новый рекорд высоты в 10 метров, где мы сможем сделать цветные (а также черно-белые) изображения местности", - рассказал Джош Равич, руководитель отдела инженерных разработок в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

"После общего времени полета около 110 секунд Ingenuity сядет, завершив свое первое путешествие в один конец", - добавил Равич. "Когда он приземлится на своем новом месте, мы приступим к новому этапу демонстрации - этапу, на котором мы покажем, что эта новая технология может сделать, чтобы помочь другим миссиям в будущем".

Ingenuity сел с марсоходом NASA Perseverance внутри марсианского кратера Джезеро 18 февраля и была запущен из чрева шестиколесного робота шесть недель спустя.

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Вертолет на солнечной энергии - это демонстрация технологии, призванная показать, что воздушные исследования на Красной планете возможны, и его миссия изначально ограничивалась пятью полетами в течение 30 дней. Но NASA недавно расширило деятельность Ingenuity на новый этап, во время которого команда вертолета попытается продемонстрировать потенциал винтокрылых машин, среди прочего, в качестве разведчиков для марсоходов.

"Мы едем на новую базу, потому что именно в этом направлении движется Perseverance, и если мы хотим продолжать демонстрировать, что можно сделать с высоты птичьего полета, мы должны отправиться туда, куда идет марсоход", - написал Равич.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало видео полета вертолета на Марсе.