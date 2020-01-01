Вертолет Ingenuity отправится в последний полет
Вертолет NASA Ingenuity собирается исследовать новый участок Красной планеты. 7 мая Ingenuity должен совершить свой пятый марсианский полет.
Если все пойдет по плану, Ingenuity стартует в 22:26 по Киеву, поднимется на высоту 5 метров и затем направится на юг на 129 м, следуя по тому же пути, который он взял неделю назад во время четвертого полета.
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"Но вместо того, чтобы развернуться и отправиться обратно, мы фактически поднимемся на новый рекорд высоты в 10 метров, где мы сможем сделать цветные (а также черно-белые) изображения местности", - рассказал Джош Равич, руководитель отдела инженерных разработок в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.
"После общего времени полета около 110 секунд Ingenuity сядет, завершив свое первое путешествие в один конец", - добавил Равич. "Когда он приземлится на своем новом месте, мы приступим к новому этапу демонстрации - этапу, на котором мы покажем, что эта новая технология может сделать, чтобы помочь другим миссиям в будущем".
Ingenuity сел с марсоходом NASA Perseverance внутри марсианского кратера Джезеро 18 февраля и была запущен из чрева шестиколесного робота шесть недель спустя.
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Вертолет на солнечной энергии - это демонстрация технологии, призванная показать, что воздушные исследования на Красной планете возможны, и его миссия изначально ограничивалась пятью полетами в течение 30 дней. Но NASA недавно расширило деятельность Ingenuity на новый этап, во время которого команда вертолета попытается продемонстрировать потенциал винтокрылых машин, среди прочего, в качестве разведчиков для марсоходов.
"Мы едем на новую базу, потому что именно в этом направлении движется Perseverance, и если мы хотим продолжать демонстрировать, что можно сделать с высоты птичьего полета, мы должны отправиться туда, куда идет марсоход", - написал Равич.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало видео полета вертолета на Марсе.
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