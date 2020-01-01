Вертолет NASA начал разворот под марсоходом Perseverance

Марсоход NASA Perseverance медленно готовится к запуску первого вертолета на Красной планете.

Марсоход, который был тщательно стерилизован на Земле, чтобы избежать заражения Марса микробами, 21 марта сбросил на поверхность планеты щит. Этот щит больше не нужен, поскольку он был разработан для защиты Ingenuity во время "семи минут ужаса".

Читай также: NASA назвало дату полета первого вертолета на Марсе

Изображение, полученное камерой WATSON (широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии) на роботизированной руке марсохода, показывает защитный экран на поверхности кратера Джезеро между шестью колесами марсохода. Это второе, что упало в Perseverance за последние недели после того, как система отбора проб оказалась ненужной.

"Прочь щит, и вот наш первый взгляд на вертолет", - написал в Твиттере Perseverance 21 марта.

На серии изображений из Perseverance можно увидеть марсианский вертолет, медленно разворачивающийся из своего исходного положения на брюхе марсохода.

"Он [вертолет] сложен боком и зафиксирован на месте, так что мне нужно сделать несколько переверотов, прежде чем его можно будет поставить. Но сначала я отправлюсь на обозначенную "вертолетную площадку" через пару дней", - написали члены команды Perseverance в Twitter от имени марсохода.

Ожидается, что вертолет Ingenuity совершит свой первый полет уже 8 апреля, и это будет первая попытка пролететь через атмосферу другой планеты.

Читай также: Начались финальные испытания марсианского вертолета

Марсоход отправился на поиски признаков обитаемости в кратере Джезеро, который, похоже, был богат водой в начале своей истории. Perseverance сохранит самые многообещающие образцы, которые он найдет, чтобы отправить их на Землю. Что касается Ingenuity, если он сможет летать, это откроет новое поколение марсианских исследователей, которые в ближайшие десятилетия смогут вести разведку впереди марсоходов и даже людей, чтобы облегчить исследование поверхности.

NASA планирует начать полетную кампанию Ingenuity не ранее 8 апреля, предполагая, что Perseverance сможет безопасно развернуть вертолет на поверхности - сложный процесс из шести солей или марсианских дней. (Солнце составляет примерно 24 часа 40 минут земного времени.) Марсоход и вертолет также работают в основном в автономном режиме, поскольку радиосвязь должна отправлять заранее запрограммированные инструкции на Марс, который находится на расстоянии нескольких минут световой скорости от нас.

Напомним, ранее сообщалось, что в парашюте марсохода нашли секретное сообщение.