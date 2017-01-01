Начались финальные испытания марсианского вертолета

Сам вертолет отправят на Марс в 2021 году.

Марсианский вертолет НАСА Mars Helicopter успешно прошел несколько ключевых испытаний. В 2021 г. этот небольшой автономный вертолет станет первым аппаратом тяжелее воздуха, способным летать над поверхностью другой планеты.

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В январе 2019 г. команда проекта Mars Helicopter управляла летной моделью этого аппарата в имитированных марсианских условиях. Затем вертолет был отправлен в помещения Lockheed Martin Space в Денвере для прохождения испытаний на совместимость с системой доставки Mars Helicopter Delivery System, которая будет удерживать 1,8-килограммовый вертолет в «подбрюшье» ровера Mars 2020 во время запуска и межпланетного путешествия, прежде чем состоится развертывание обоих аппаратов на поверхности Красной планеты после посадки.

Поскольку основной задачей миссии Mars Helicopter провозглашена демонстрация новых технологий, аппарат не предполагается оснащать научным оборудованием. Целью этой экспедиции является подтверждение возможности совершения полета с использованием двигателей в разреженной марсианской атмосфере (плотность которой составляет 1 процент от плотности атмосферы Земли). Однако на борту вертолета будет установлена камера, способная делать снимки высокого разрешения, чтобы дополнительно раскрыть потенциал аппарата при будущих исследованиях поверхности Красной планеты.

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В Денвере аппарат Mars Helicopter вместе с системой доставки были испытаны на стойкость к вибрациям, а также прошли испытания в тепловой вакуумной камере. Аппарат Mars Helicopter вернулся в Лабораторию реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) НАСА 11 мая 2019 г. для прохождения дополнительных испытаний и установки последних элементов конструкции (новая солнечная панель; тест вращения лопастей вертолета). Аппарату еще предстоит пройти немало испытаний перед запуском в космос, пояснили ученые из JPL.

Миссия Mars Helicopter будет отправлена на Марс вместе с ровером Mars 2020 на борту ракеты Atlas V («Атлас-5») фирмы United Launch Alliance в июле 2020 г. с площадки стартового комплекса Space Launch Complex 41 Базы ВВС США на мысе Канаверал, штат Флорида, США. После посадки на поверхность Красной планеты в районе кратера Джезеро 18 февраля 2021 г., этот ровер также станет первым космическим аппаратом, способным корректировать расположение предполагаемой зоны посадки непосредственно во время совершения посадки.

Напомним, ранее сообщалось, что марсоход снял два солнечных затмения на Красной планете.

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