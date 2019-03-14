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На Марс пошлют вертолет-беспилотник

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Вертолет должен летать в разреженной атмосфере.
Марсианский вертолет
Марсианский вертолет
Скриншот видео

В 2020 году американцы планируют отправить на Марс небольшой вертолет-беспилотник. Инженеры NASA рассчитывают успеть создать опытный образец, чтобы проверить его в деле. Если все пройдет успешно, технология позволит исследовать планету на гораздо более далекие расстояния, чем сейчас.

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Часть наработок летающего аппарата уже готова. Так, например, вертолет будет оснащен двумя наборами лопастей длиной около 1,2 м. Они будут вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что примерно в 10 раз быстрее, чем у земных вертолетов. Дело в том, что атмосфера Марса очень разрежена: давление на ее поверхности примерно равно давлению на высоте 30 километров над Землей.

Энергию для полета и нормальную температуру аппарата во время холодной марсианской ночи (поверхность планеты остывает до −143 °C) будут обеспечивать солнечные батареи. Кроме того, на борту вертолета инженеры планируют установить фотокамеру.

Инженеры надеются испытать вертолет в марсианских условиях пять раз. Каждый такой полет будет длиться не больше полутора минут.

Когда вертолет отправится на Марс, он должен будет работать автономно: вся система управления должна быть настроена так, чтобы он мог летать самостоятельно. Как и любой беспилотник, вертолет должен уметь сам принимать решения в неожиданных ситуациях. Несмотря на то, что на Марсе у него нет риска столкнуться с другими летательными аппаратами, могут возникнуть другие проблемы, например, на поверхности планеты могут резко измениться атмосферные условия. Аппарат должен среагировать на это, уменьшив потребление энергии и приземлившись. 

Напомним, ранее сообщалось, что инженеры Национального аэрокосмического агентства начали тестирование миниатюрных вертолетов, которые полетят на Марс.

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Теги: Марс, вертолет, NASA
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Комментариев (1)
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Владимир2911    14.03.2019, 11:28
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Владимир2911
"...атмосфера Марса очень разрежена: давление на ее поверхности примерно равно давлению на высоте 30 километров над Землей..." - на Земле ни один вертолёт не может летать в разреженной атмосфере на высоте 30 км... Туда мало какие самолёты долетают. А на Марсе в такой же атмосфере - БУДЕТ летать???
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