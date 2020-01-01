NASA назвало дату полета первого вертолета на Марсе

Запуск произойдет через две недели.

Вертолет Ingenuity, который сел на Красной планете вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля, может сделать свой первый полет уже 8 апреля. Если все пойдет по плану, этот взлет будет первым из пяти, которые демонстрирует технология Ingenuity в течение своего 31-дневного полета на Марсе.

"Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как наш маленький вертолет работает на поверхности Марса, и мы знаем, что люди во всем мире хотят присоединиться к нам для этой захватывающей 31-дневной демонстрации", - Лори Глейз, директор отдела планетарных наук NASA.

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Однако есть еще несколько пунктов, которые нужно отметить, прежде чем Ingenuity будет готова приступить к работе. Например, Ingenuity все еще привязана к животу Perseverance, а установка маленького вертолета на красную землю - сложный процесс, который будет длиться в течение шести дней.

"Как и все, что связано с вертолетом, этот тип развертывания никогда раньше не проводился", - заявила в заявлении Фара Алибей из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии, ведущий специалист по интеграции Mars Helicopter для Perseverance.

"Как только мы начнем развертывание, пути назад уже не будет", - добавила Алибей. "Все действия тесно скоординированы, необратимы и зависят друг от друга. Если есть хотя бы намек на то, что что-то идет не так, как ожидалось, мы можем решить отложить на один или больше солей (марсианских суток), пока не получим лучшее представление о том, что происходит.

Развертывание начнется после того, как Perseverance доберется до центра аэродрома Ingenuity, плоского и относительно безопасного квадрата местности, которая находится рядом с посадочной площадкой марсохода в кратере Джезеро.

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После развертывания Ingenuity, Perseverance должен уехать на расстояние примерно 5 метров в течение 24 часов, чтобы вертолет на солнечной энергии получил достаточно солнечного света для подзарядки своих батарей. После этого команда Ingenuity приступит к вводу в эксплуатацию винта. Например, они проведут тестовый запуск системы винта четырехлопастного вертолета, разогнав его до 2537 оборотов в минуту - той же скорости вращения, которую он будет развивать во время полета.

Если все пройдет успешно, Ingenuity готовится к гигантскому скачку для робототехники. Во время этого новаторского первого полета вертолет поднимется на высоту 3 м, зависнет не более 30 секунд, а затем вернется для посадки на своих четырех упругих опорах, если все пойдет по плану.

Остальные полеты в течение 31-дневного окна Ingenuity будут нацелены на максимальную высоту 5 м, сказал главный пилот Ingenuity Ховард Грип из JPL. Во время первых трех вылетов команда будет стремиться продемонстрировать базовые возможности зависания, причем каждый полет в идеале будет проходить дальше, чем его предшественник, на установленную дальность 90 м, добавил он.

Ingenuity будет снимать фото и видео с помощью двух бортовых камер, но не будет собирать никаких других данных; на маленьком корабле нет научных инструментов.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отобрало людей для полета на Марс.