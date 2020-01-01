Полет марсианского вертолета Ingenuity перенесли

Повторный запуск для рекордного полета хотят совершить в пятницу.

Вертолет NASA Ingenuity должен был отправиться в свой самый смелый полет над Марсом в четверг. Но он не стартовал, поэтому NASA планирует повторить попытку в пятницу.

Ingenuity вошел в историю, когда 19 апреля он впервые поднялся в воздух - на высоте 3 метра был отмечен первый управляемый полет с двигателем, когда-либо проводившийся на другой планете. С тех пор дрон весом 2 кг совершил еще два полета, продвигаясь дальше и с каждым разом летая все быстрее.

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Ingenuity был в хорошей форме после своего последнего полета, в котором он пролетел примерно 100 метров вперед и назад. В четверг он должен был совершить еще более амбициозное приключение: 117-секундный полет, в котором маленький дрон должен был достичь рекордной скорости 3,5 метра в секунду.

План состоял в том, чтобы вертолет поднялся в воздух на 5 метров, пролетел на юг примерно на 133 метра и по пути делал фотографии марсианской поверхности. Затем он должен был зависнуть, чтобы сделать больше фотографий, развернуться и улететь обратно в исходное место для приземления.

Но лопасти ротора Ingenuity совсем не поднимали его.

Вероятно, виновата проблема программного обеспечения, которая впервые обнаружилась во время теста на высокоскоростное вращение перед первым полетом вертолета. Этот тест не удался, потому что бортовой компьютер Ingenuity не смог перейти из "предполетного" в "полетный" режим. В течение нескольких дней инженеры НАСА решили проблему, быстро переписав программное обеспечение.

Но эти инженеры определили, что их исправление успешно переводит вертолет в режим полета только в 85% случаев. Данные, которые Ingenuity передали в четверг, указывают на то, что он не может перейти в режим полета, поэтому он мог попасть в один из 15 процентов случаев, когда программный патч не работает.

"Сегодняшняя задержка соответствует этим ожиданиям и не препятствует полетам в будущем", - заявили в NASA.

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По данным агентства, вертолет повторно попытается совершить свой четвертый полет в субботу в 05:46 по Киеву. Инженеры NASA рассчитывают получить первые данные об этой попытке примерно через три часа.

У команды Ingenuity есть всего одна неделя, чтобы выполнить два полета, которые доведут вертолет до предела его возможностей. К пятому и последнему полету диспетчеры Ingenuity планируют продвинуть вертолет как можно дальше и быстрее . В процессе они ожидают, что Ingenuity выйдет из строя.

Полеты Ingenuity являются экспериментальными и предназначены просто для проверки возможностей винтокрылых аппаратов на Марсе. Итак, NASA ожидало, что некоторые попытки могут потерпеть неудачу. Все это в интересах сбора данных для разработки вертолетных миссий на других планетах, которые могут выполнять все виды научных исследований и исследований, которые не могут выполнять марсоходы.

Космические вертолеты, подобные Ingenuity, когда-нибудь смогут обследовать сложную местность сверху, исследовать большие области быстрее, чем марсоход, и даже проводить разведку для астронавтов.

У NASA уже есть одна вертолетная миссия в разработке: винтокрылый аппарат под названием Dragonfly должен стартовать к спутнику Сатурна Титану в 2027 году. Его цель - выяснить, может ли этот богатый метаном мир вместить инопланетную жизнь.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ingenuity совершил третий, самый долгий, полет на Марсе.