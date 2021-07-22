Тренды YouTube: Подкидыш во львовском роддоме и Я себя знаю! Леван Горозия

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У львівський пологовий будинок підкинули немовля | Новини Львова

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Ночью, 20 июля, в 3:30 к воротам родильного отделения на ул. Раппопорта во Львове подкинули новорожденную девочку. Ребенка нашли охранники и отнесли ее в приемное отделение больницы, сообщил главный врач 3-й городской клинической больницы Вадим Олейник.

Я себя знаю! Леван Горозия х Азамат Мусагалиев

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«Я себя знаю!» — это псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается найти и задать селебам вопросы о них, на которые они не смогут ответить. Зачем? Да специально, чтобы за каждый неправильный ответ услышать от звезды отвратительный факт из её биографии.

Гость: Леван Горозия.

Напомним, днем ранее в тренды попали Авакову поставили условия и Спустились в пещеру ада.