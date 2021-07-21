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Тренды YouTube: Авакову поставили условия и Спустились в пещеру ада

Комментариев: 1
В тренде - политика и мистика.

СПУСТИЛИСЬ в ПЕЩЕРУ АДА!

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Блогер Дима Масленников с друзьями спустился в пещеру ада. Никто не думал, что спуск в пещеру ада обернется такими открытиями. Посмотрите, что они увидели в пещере. Также они спустились бункер и провели ночь в заброшенной городе в Дубае.

Авакову поставили умову / СЮМАР розповіла невідомі подробиці відставки очільника МВС

На ток-шоу на телеканале Прямий депутат Виктория Сюмар рассказала о том, что могло послужить поводом для отставки министра МВД.

Напомним, ранее в тренды попали Самый разрушенный город и Егор Крид - PU$$Y BOY.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
shk67    21.07.2021, 14:12
Оценка:  +22
shk67
Тому що "Чорт", а не бла-бла-бла....
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