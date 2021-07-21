Тренды YouTube: Авакову поставили условия и Спустились в пещеру ада
В тренде - политика и мистика.
СПУСТИЛИСЬ в ПЕЩЕРУ АДА!
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Блогер Дима Масленников с друзьями спустился в пещеру ада. Никто не думал, что спуск в пещеру ада обернется такими открытиями. Посмотрите, что они увидели в пещере. Также они спустились бункер и провели ночь в заброшенной городе в Дубае.
Авакову поставили умову / СЮМАР розповіла невідомі подробиці відставки очільника МВС
На ток-шоу на телеканале Прямий депутат Виктория Сюмар рассказала о том, что могло послужить поводом для отставки министра МВД.
Напомним, ранее в тренды попали Самый разрушенный город и Егор Крид - PU$$Y BOY.
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