Тренды YouTube: Самый разрушенный город и Егор Крид - PU$$Y BOY

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ЕГОР КРИД - PU$$Y BOY

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Артист выпустил клип на скандальную композицию Pussy Boy, в которой нелестно отозвался о своих бывших возлюбленных, тиктокершах Дине Саевой и Вале Karna.val, намекнув на их доступность.

Самый разрушенный город / Ирак / Жизнь после войны / Как люди живут

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Еще несколько лет назад эта страна больше чем наполовину была захвачена террористами, той самой, запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Что мы слышали о ней ? Да, это страшный дядьки, которые убивают всех подряд, но мы видели всё это по телевизору, а вы представьте, что это такое, когда весь этот ужас происходит от тебя, буквально, где-то в часе езды. Здесь были головорезы, от этих домов вот настолько близко. Люди, мои ровесники, здесь и Ираке, которым по тридцать лет, на одном своем веку, уже видели три войны и, при этом, они всё равно умудряются оставаться дружелюбными и очень гостеприимными. Это Лядов и, как люди живут, из Ирака.

Напомним, днем ранее в тренды попали Выживание в деревне и LOBODA - Allo.