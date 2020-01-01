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Тренды YouTube: Выживание в деревне и LOBODA - Allo

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Тренды YouTube: Выживание в деревне и LOBODA - Allo

24 ЧАСА В ДЕРЕВНЕ - ВЫЖИВАНИЕ! (Без Денег И Еды)

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Блогер GopherVid  решил устроить выживание на 24 часа. Но не "24 часа как бомж", а 24 часа в деревне. По сути тоже бомж, но деревенский, выживающий используя все деревенские особенности).

LOBODA - Allo (Mood Video) 2021

Светлана Лобода представила клип на новую песню Allo. 

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Режиссером видео выступил продюсер и клипмейкер Алан Бадоев.

"Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу... и не важно где!" – написала Светлана в инстаграме.  "Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом. Эта маленькая паранойя, которая возвращает тебя к жизни. Это mood video мы сняли буквально за несколько часов до рассвета. Я закрывала глаза и отдавала себя биту новой песни, легко и честно..."

Напомним, ранее в тренды попали Maneskin - I wanna be your slave и Дети из пробирки.

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Теги: видео, тренды YouTube
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