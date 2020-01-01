Тренды YouTube: Стрельба в Казани и Go_A на Евровидении

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Go_A - Shum - First Rehearsal - Ukraine 🇺🇦 - Eurovision 2021

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Go_A будет представлять Украину на конкурсе Евровидение 2021 с песней Shum. Видео их первой репетиции в Роттердаме выложили на официальном канале Eurovision и ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

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Очевидцы опубликовали видео из коридора школы в Казани, где двое молодых людей устроили стрельбу. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.

Тридцать два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы, сообщают СМИ.

Одиннадцать человек погибли, из них двое школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Казань: первые кадры после стрельбы в школе

В Казани в результате стрельбы в гимназии №175 во вторник, 11 мая, погибли семь учеников и учительница, пострадали еще не менее 20 человек. На школу напал 19-летний подросток, он задержан.

Напомним, ранее в тренды попали Притула про Крым и Срочное заявление Порошенко.