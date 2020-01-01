Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Стрельба в Казани и Go_A на Евровидении

Комментариев: 0
В тренде - новости и музыка.

Go_A - Shum - First Rehearsal - Ukraine 🇺🇦 - Eurovision 2021

Читай также: Тренды YouTube: Развод Зеленских и Егор Крид - Голос

Go_A будет представлять Украину на конкурсе Евровидение 2021 с песней Shum. Видео их первой репетиции в Роттердаме выложили на официальном канале Eurovision и ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

Появились первые кадры изнутри школы в Казани, где произошла стрельба

Читай также: Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко

Очевидцы опубликовали видео из коридора школы в Казани, где двое молодых людей устроили стрельбу. На кадрах видны разломанные двери и разбитые стёкла.

Тридцать два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы, сообщают СМИ.

Одиннадцать человек погибли, из них двое школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Казань: первые кадры после стрельбы в школе

В Казани в результате стрельбы в гимназии №175 во вторник, 11 мая, погибли семь учеников и учительница, пострадали еще не менее 20 человек. На школу напал 19-летний подросток, он задержан. 

Напомним, ранее в тренды попали Притула про Крым и Срочное заявление Порошенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь