Тренды YouTube: Притула про Крым и Срочное заявление Порошенко

В тренде - политика.

Крим: немає води, російських переселенців виганяють, відпочинок подорожчав

Читай также: Тренды YouTube: Кудрявцева у Собчак и Внутри Лапенко

Сергей Притула выпустил видео, в котором рассказал про ситуацию в Крыму за апрель.

Ролик менее чем за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

Термінова заява Петра Порошенка після зустрічі з держсекретарем США Блінкеном

Читай также: Тренды YouTube: Лига Смеха и Почти бывшие

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с Петром Порошенко, пятым президентом Украины. После встречи Порошенко рассказал о результатах переговоров.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо – Мариуполь и восемь лайфхаков из детства.