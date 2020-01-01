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Тренды YouTube: Притула про Крым и Срочное заявление Порошенко

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В тренде - политика.

Крим: немає води, російських переселенців виганяють, відпочинок подорожчав

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Сергей Притула выпустил видео, в котором рассказал про ситуацию в Крыму за апрель.

Ролик менее чем за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

Термінова заява Петра Порошенка після зустрічі з держсекретарем США Блінкеном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с Петром Порошенко, пятым президентом Украины. После встречи Порошенко рассказал о результатах переговоров.

Напомним, ранее в тренды попали Динамо – Мариуполь и восемь лайфхаков из детства.

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Теги: тренды YouTube, видео
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