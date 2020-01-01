Тренды YouTube: Притула про Крым и Срочное заявление Порошенко
Крим: немає води, російських переселенців виганяють, відпочинок подорожчав
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Сергей Притула выпустил видео, в котором рассказал про ситуацию в Крыму за апрель.
Ролик менее чем за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.
Термінова заява Петра Порошенка після зустрічі з держсекретарем США Блінкеном
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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с Петром Порошенко, пятым президентом Украины. После встречи Порошенко рассказал о результатах переговоров.
Напомним, ранее в тренды попали Динамо – Мариуполь и восемь лайфхаков из детства.
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