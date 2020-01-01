Тренды YouTube: Динамо – Мариуполь и восемь лайфхаков из детства
Динамо – Мариуполь. Студия и ПОЛНЫЙ МАТЧ
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Динамо и Мариуполь сыграли вничью в матче 25-го тура украинской Favbet Лиги. На 51-й минуте матча номинальные хозяева остались в меньшинстве после удаления Карлоса Де Пены.
Динамо прервало серию из девяти подряд побед в Favbet Лиге, ранее уже гарантировав себе 16-е чемпионство в клубной истории. Набранное очко позволило Мариуполю обойти в турнирной таблице Ингулец и подняться на 11-е место.
8 НОВЫХ ЛАЙФХАКОВ ИЗ ДЕТСТВА !)
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Блогер GoldenBurst сделал продолжение своего ролика про лайфхаки. На этот раз он вспомнил лайфхаки из детства.
Видео набрало более полумиллиона просмотров менее чем за сутки.
Напомним, ранее в тренды попали Христос Воскрес и Киркоров & Maruv.
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