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Тренды YouTube: 6IX9INE- PUNANI и Внутри Лапенко 2. Серия 3

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В тренде - музыка и интернет-сериал.

6IX9INE- PUNANI

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6ix9ine возвращается на улицы Нью-Йорка. Текаши выпустил видео для своего последнего сингла "Punani", в котором видно, как он впервые выходит на улицы Большого Яблока после домашнего ареста.

Это четвертый сингл Текаши, который он выпустил с тех пор, как его выпустили из тюрьмы в апреле.

Внутри Лапенко 2. Серия 3

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Всего менее чем за сутки новая серия интернет-сериала Внутри Лапенко 2 набрала более миллиона просмотров. 

В новой серии мы увидим знакомых персонажей: инженера и его особу, ведущего "Загадки дыры", Игоря Катаморанова, музыкантов-рокеров, милиционера Жилина, ОПГ "Железные рукава" и ее главаря, Наделу Наумову, Ричарда Сапогова и Танечку Восьмиглазову.

Напомним, днем ранее в тренды попали LOBODA & PHARAOH - Boom Boom и MORGENSHTERN - ICE.

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Теги: тренды YouTube, видео
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