Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni
MOZGI - Chica Bamboni [Official Video]
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Mozgi выпустили видеоклип на песню Chica Bambon. Режиссером видео стал Алан Бадоев. По словам создателей клипа, в нем Потап, Позитив и Дядя Вадя предстали в образах дерзких ковбоев. Компанию им составили сексуальные танцовщицы. В результате, по словам создателей, все получилось "неожиданно, откровенно, трендово и по-мужски стильно".
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Напомним, ранее в тренды попали Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове.
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