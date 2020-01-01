Тренды YouTube: 6 лайфхаков и MOZGI - Chica Bamboni

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MOZGI - Chica Bamboni [Official Video]

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Mozgi выпустили видеоклип на песню Chica Bambon. Режиссером видео стал Алан Бадоев. По словам создателей клипа, в нем Потап, Позитив и Дядя Вадя предстали в образах дерзких ковбоев. Компанию им составили сексуальные танцовщицы. В результате, по словам создателей, все получилось "неожиданно, откровенно, трендово и по-мужски стильно".

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Напомним, ранее в тренды попали Нурлан Сабуров х Азамат Мусагалиев и Ревизор в Харькове.