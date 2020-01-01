Китайская миссия соберет образцы Луны с обратной стороны Луны к 2024 году

Китай готовит продолжение своей смелой миссии по возврату лунных образцов Чанъэ 5 , отправив аналогичный космический корабль для сбора материала из бассейна Южный полюс-Айткен (SPA) на обратной стороне Луны.

Возвращаемая капсула китайского корабля Chang 5 с образцами Луны видна после приземления во Внутренней Монголии, Китай, 17 декабря 2020 г CASC

Китай запустил Чанъэ 5 в ноябре прошлого года, а 23 дня спустя набрал возвращаемую капсулу, содержащую образцы того, что могло быть самыми молодыми лунными камнями, собранными на данный момент. Резервная копия этой миссии, Чанъэ 6, сейчас готовится к еще более сложной попытке отбора проб на обратной стороне Луны в 2024 году.

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Ху Хао, главный инженер Китайского центра исследования луны и космической инженерии, объявил в заявлении, опубликованном в национальный день космического пространства Китая в апреле этого года, что зонд Чанъэ 6, состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунного аппарата и спускаемой капсулы, будет нацелена на бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA). Бассейн SPA представляет собой колоссальный древний ударный кратер диаметром примерно 2500 километров, который покрывает почти четверть обратной стороны Луны. Согласно новому отчету, ударный бассейн, который считается самым старым на Луне, содержит важные сведения об истории Луны и Солнечной системы.

Ранее Национальная академия наук США предлагала аналогичную миссию в качестве приоритетного исследовательского интереса в своем отчете "Видение и путешествия для планетологии за десятилетие 2013-2022 годов", опубликованном в 2011 году.

Китайский посадочный модуль Чанъэ 4 и марсоход Юту 2 совершили первую посадку на обратной стороне Луны в 2019 году, и в настоящее время они изучают и возвращают данные с места посадки в кратере Фон Карман в бассейне SPA.

Но возможность анализировать горные породы из этой области на Земле поможет определить возраст гигантского ударного бассейна и даст представление об истории формирования Луны и многом другом.

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Китайские власти не раскрыли точное место посадки в бассейне SPA, который простирается от кратера Эйткен под углом 18 градусов южной широты до Южного полюса Луны и содержит множество крупных кратеров, таких как Аполлон , который может обеспечить плоскую, но интригующую посадку. области.

Миссия Чанъэ 6 также будет нести ряд полезных грузов от международных партнеров. Франция предоставит прибор обнаружения под названием DORN для изучения элементарного радона и того, как он выделяется из лунного реголита.

Национальный институт ядерной физики Италии (INFN) предоставит лазерный ретрорефлектор, инструмент, используемый для отражения света обратно к его источнику, что позволит ученым измерить время, затраченное на путешествие, и преобразовать информацию в точное расстояние. На всех миссиях Apollo 11, 14 и 15 были установлены лазерные световозвращатели.

Другие участники предварительно отобраны из России и Швеции, говорится в сообщении Ху Хао. Совместный китайско-российский инструмент будет исследовать возможное присутствие поверхностного водяного льда, а вклад Швеции будет сосредоточен на обнаружении отрицательных ионов.

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Чанъэ 5 была первой лунной пробной миссией Китая после орбитальных аппаратов Чанъэ 1 и 2, а также посадочных устройств и марсоходов миссий Чанъэ 3 и 4. Чанъэ 6 внесен в список как ранняя часть совместного с Россией проекта по созданию Международной станции лунных исследований.

Обратная сторона Луны никогда не обращена к Земле, поэтому для связи с планетой Chang'e 6 потребуется помощь спутника-ретранслятора за пределами Луны. Это происходит из-за приливной блокировки , которая возникает, когда гравитация планеты настолько замедляет вращение Луны, что на ее вращение требуется то же время, что и на ее вращение по орбите своей планеты. Queqiao спутник выполнил этот релейный роль Чанъэ 4, а также может помочь Чанъэ 6.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет.