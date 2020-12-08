Китай установил свой флаг на Луне

У Китая теперь есть настоящий флаг, развевающийся на Луне.

Лунный спускаемый аппарат Chang'e 5 для сбора образцов развернул небольшую версию пятизвездочного красного флага Китая, незадолго до того, как прикрепленный к миссии взлетный аппарат был запущен на лунную орбиту с драгоценной землей и камнями.

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По данным Центрального телевидения Китая (CCTV), это первый случай, когда Китай реализовал установку флага на лунном пейзаже.

Флаг весит всего 12 граммов и может "сохранять свой истинный цвет" при разнице температур плюс-минус 150 градусов по Цельсию. Флаг был развернут с корпуса посадочного модуля Chang'e 5, а не установлен на поверхности.

Система лунного флага Chang'e 5 состоит из трех частей: флага, устройства снятия сжатия и небольшого пиротехнического механизма развертывания. Вся система имеет длину около 0,5 метра и весит всего 1 килограмм, заявили китайские официальные лица.

На более ранних лунных кораблях Китая, дуэтах посадочных модулей Chang'e 3 и Chang'e 4, были нарисованы флаги. Chang'e 5 открыл путь, подняв настоящий тканевый флаг на поверхность Луны.

По словам китайских официальных лиц, пятизвездочный красный флаг, который разворачивается в виде свитка, относительно плоский и защищен от складок.

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Команда Chang'e 5 потратила больше года на подбор материалов для флага. Был выбран новый тип композитного материала, чтобы пятизвездочный красный флаг мог выдерживать суровые условия Луны и не выцветал, не окрашивался и не деформировался.

"Хотя это всего лишь тонкий пятизвездочный красный флаг, он имеет очень высокий технологический уровень", - сказал Ма Вэй, руководитель проекта системы отображения пятизвездочного красного флага.

Флаг Chang'e 5 не одинок на лунной поверхности. Все шесть миссий Аполлона, совершивших посадку на Луну в период с 1969 по 1972 год, устанавливали американские флаги.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход установил рекорд по работе на Луне.