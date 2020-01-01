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Китайские луноходы проснулись и передали новые снимки

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Снимки были переданы с двух луноходов.
Китайский модуль
Китайский модуль
moon.bao.ac.cn

Китайские долгоживущие лунные роботы Чанъэ-4 и Йуту-2 снова работают на противоположной стороне Луны, где они проснулись на 14-й день 18 и 19 января соответственно.

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Теперь мы можем по-новому взглянуть на Луну, поскольку Китай выпустил огромную партию данных 20 января. Данные включают в себя изображения Луны с высоким разрешением, сделанные с помощью наземной камеры Чанъэ-4 и панорамной камеры на вездеходе Йуту-2.

Чанъэ-4 только что достиг первой годовщины своей исторической посадки в кратере Фон Карман, в гигантском бассейне Южного полюса-Айткен. Недавно опубликованные фотографии охватывают почти год исследований на противоположной стороне Луны, где ни одна из предыдущих миссий не высаживалась.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай опубликовал фото странной субстанции на обратной стороне Луны.

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Теги: Китай, Луна, фото
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