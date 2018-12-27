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Китай успешно посадил аппарат на обратной стороне Луны

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Аппарат Чанъэ-4 также сделал первые фото.
Снимки обратной стороны Луны
Снимки обратной стороны Луны
twitter.com

Китайский роботизированный комплекс Чанъэ-4 совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Его запуск состоялся еще в декабре. Реализовав проект, Китай присоединился к элите космических исследователей. Приземление Чанъэ-4 является частью серии, в рамках которой будет проводиться изучение поверхности естественного спутника Земли.

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Одной из главных сложностей, которые препятствуют посадке космических аппаратов на обратной стороне Луны, является необходимость обеспечить связь с ними. Китай решил проблему, запустив в мае коммуникационный спутник Цюэцяо обеспечивающий прямой канал связи Чанъэ-4 с Землей.

Оказавшись на Луне, исследовательский модуль прислал первые снимки со спутника.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных космических событиях 2019 года.

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Теги: Китай, Луна
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