Китай доставил лунный грунт на Землю

Аппарат приземлился с двумя килограммами лунного грунта.

Знаковая миссия Китая по отбору лунных проб подошла к концу: спускаемый аппарат Chang'e-5 (Чанъэ-5) приземлился во Внутренней Монголии (Китай) с первыми камнями и пылью, собранными с Луны за десятилетия. Успех миссии, описанной как одна из самых сложных задач, которые когда-либо предпринимала страна, является еще одним ключевым шагом вперед в реализации амбициозной программы исследования Луны.

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Миссия Chang'e-5 стартовала из китайской провинции Хайнань в конце ноября и к 1 декабря спустила на поверхность свой спускаемый модуль. Там буровая установка и механическая рука были использованы для сбора около 2 кг камней и почвы и упаковки их в герметичный контейнер, который модуль передал обратно на орбитальный корабля для возвращения на Землю.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает, что 17 декабря около 2 часов ночи по пекинскому времени модуль благополучно приземлился в районе Дорбод-Баннер во Внутренней Монголии с драгоценными образцами на буксире.

Это произошло после того, как возвращаемый модуль пролетел через атмосферу Земли со скоростью около 11,2 км в секунду, выполнил серию маневров по замедлению и раскрыл парашют, чтобы плавно спуститься в заданную зону приземления.

Успех Чанъэ-5 последовал за новаторской китайской миссией "Чанъэ-4", которая в прошлом году стала первым космическим кораблем, приземлившимся на обратной стороне Луны . Это первый случай, когда лунные образцы были возвращены на Землю с тех пор, как советский космический корабль Луна-2 сделал это в 1976 году, что делает Китай лишь третьей страной, совершившей подвиг (США - второй).

У Китая в разработке ряд будущих лунных миссий, все из которых Chang'e-6, 7 и 8 надеются запустить в этом десятилетии и исследовать Луну в поисках ресурсов и изучить возможность лунной научной базы.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай опубликовал фото странной субстанции на обратной стороне Луны.