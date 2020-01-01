Тренды YouTube: MARUV - Candy Shop и Затопленный бункер под Чернобылем

В тренде - музыка и блог.

MARUV - Candy Shop (Official Video)

Читай также: Тренды YouTube: Ciao, 2020 и Новогодний выпуск Что было дальше?

Maruv выпустила новый англоязычный сингл "Candy Shop". В ролике она поет в стеклянной "Лавке сладостей", в окружении полураздетых танцовщиц в латексе, принимая откровенные позы на диване и катаясь на гигантских чупа-чупсах. В финале клипа она встречается с огромным желейным червяком, вылезшим из дыры в потолке.

Нашли затопленный БУНКЕР под Чернобыльским Реактором

Читай также: Тренды YouTube: Внутри Лапенко 2. Серия 2 и Басков x Ивлеева

Блогеры из KREOSAN снова отправились в Чернобыльскую зону, где залезли в машинный зал и на крышу реактора. Также они нашли дыру в реакторе и нашли тот самый затопленный подвал.

Напомним, днем ранее в тренды попали Украина уступила Англии и Тина Кароль - Красиво.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.