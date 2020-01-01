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Тренды YouTube: MARUV - Candy Shop и Затопленный бункер под Чернобылем

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MARUV - Candy Shop (Official Video)

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Maruv выпустила новый англоязычный сингл "Candy Shop". В ролике она поет в стеклянной "Лавке сладостей", в окружении полураздетых танцовщиц в латексе, принимая откровенные позы на диване и катаясь на гигантских чупа-чупсах. В финале клипа она встречается с огромным желейным червяком, вылезшим из дыры в потолке.

Нашли затопленный БУНКЕР под Чернобыльским Реактором

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Блогеры из KREOSAN снова отправились в Чернобыльскую зону, где залезли в машинный зал и на крышу реактора. Также они нашли дыру в реакторе и нашли тот самый затопленный подвал.

Напомним, днем ранее в тренды попали Украина уступила Англии и Тина Кароль - Красиво.

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Теги: тренды YouTube
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