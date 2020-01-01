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Тренды YouTube: Украина уступила Англии и Тина Кароль - Красиво

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В тренде - футбол и музыка.

Украина уступила Англии и покидает Евро, невероятная сказка Дании продолжается

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В программе "Великий футбол" сделали разбор матчей игрового дня Евро 2020. Были проанализированы поединки Чехия - Дания и Украина - Англия.

Тина Кароль - Красиво

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На YouTube вышла новая видеоработа Тины Кароль Красиво. По сюжету, Кароль заходит в лифт в брючном костюме, но как только лифт трогается, она начинает танцевать, срывая с себя костюм и показывая сексуальный наряд.

Напомним, ранее в тренды попали Дерзкие художники СССР и Африка в которую вам захочется поехать.

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Теги: тренды YouTube, видео
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