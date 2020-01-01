Тренды YouTube: Украина уступила Англии и Тина Кароль - Красиво
Украина уступила Англии и покидает Евро, невероятная сказка Дании продолжается
Читай также: Тренды YouTube: Бельгия – Россия и Нидерланды – Украина
В программе "Великий футбол" сделали разбор матчей игрового дня Евро 2020. Были проанализированы поединки Чехия - Дания и Украина - Англия.
Тина Кароль - Красиво
Читай также: Тренды YouTube: Моя первая игра и Читаю старые переписки
На YouTube вышла новая видеоработа Тины Кароль Красиво. По сюжету, Кароль заходит в лифт в брючном костюме, но как только лифт трогается, она начинает танцевать, срывая с себя костюм и показывая сексуальный наряд.
Напомним, ранее в тренды попали Дерзкие художники СССР и Африка в которую вам захочется поехать.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил