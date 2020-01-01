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Тренды YouTube: Дерзкие художники СССР и Африка в которую вам захочется поехать

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В тренде - тревел-влог и познавательное видео.

Намибия. Африка, в которую вам захочется поехать. Большой Выпуск

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Тревел-блогер Антон Птушкин выпустил новый большой ролик про свои путешествия. На этот раз он побывал в Намибии. По поводу большинства африканских стран существует стереотип, что всё, что ниже Египта, это рассадник бедности, криминала,  болезней и плохих дорог. Но есть исключения.

Как ЭТО понимать? ДЕРЗКИЕ художники СССР — ТОПЛЕС

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Приготовьтесь погрузиться в советский андеграунд, в мир художников, которым можно все. Вы узнаете зачем художники высиживают яйца, сколько шагов нужно сделать, чтобы приготовить борщ, как стать идеальным одиноким человеком и как искусство может разрушить идеологию целой страны. 

Напомним, ранее в тренды попали Страшная травма Беседина и Обращение Гордона к Киркорову.

 

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Теги: тренды YouTube, видео
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