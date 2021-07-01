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Тренды YouTube: Страшная травма Беседина и Обращение Гордона к Киркорову

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В тренде - спорт и шоубиз.

СТРАШНАЯ ТРАВМА Беседина, ЭКСКЛЮЗИВ з раздевалки сборной Украины

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После феноменальной победы Украины над Швецией, журналисты узнали подробности травмы Беседина, побывали в раздевалке сборной и поговорили с тренером сборной - Андреем Шевченко.

Гордон публично обратился к Киркорову: В Украине тебя не ждут!

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Дмитрий Гордон записал обращение к российскому певцу Филиппу Киркорову. 

Гордон начал обращение с позитива, назвав Киркорова "прекрасным певцом" и "хорошим человеком". Вместе с тем, отметил он, певец совершил преступление по отношению к Украине.

Напомним, днем ранее в тренды попали Cборная Украины в 1/4 Евро и Иван Дорн х Заур Байцаев.

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Теги: тренды YouTube, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Krotol2    01.07.2021, 12:43
Оценка:  0
Krotol2
Что эта лысая говорящая голова несет.Господи сколько тупарей развелось
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