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Тренды YouTube: Тату - 20 лет спустя и Официальный трейлер Battlefield 2042

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В тренде - интервью и игры.

ТАТУ: 20 лет спустя! Главная российская группа в мире

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Собчак выпустила документальный фильм про группу Тату, которая раньше была самой популярной и их песни звучали везде. Что с ними стало сейчас, где сейчас Юля и Лена, и чем занимаются.

Официальный дебютный трейлер Battlefield 2042 

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Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года, но уже вышел первый трейлер шутера от первого лица, в котором серия возвращается к легендарным масштабным сражениям.

Адаптируйтесь и процветайте в будущем, где царит хаос.

Напомним, днем ранее в тренды попали Обзор BadComedian - ЗОЯ и Моргенштерн на МузТВ.

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Теги: тренды YouTube, видео
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