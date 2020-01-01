Тренды YouTube: Обзор BadComedian - ЗОЯ и Моргенштерн на МузТВ

В тренде - обзор фильма и скандал на премии МузТВ.

[BadComedian] - ЗОЯ (Спасение рядового ИИСУСА)

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Евген Баженов выпустил обзор фильма ЗОЯ, который рассказывает о разведчице Зое Космодемьянской. Почему авторы фильма переврали исторические факты, куда ушли государственные деньги и почему из комсомолки лепят образ христианской мученицы?

Моргенштерн на сцене Премии МУЗ-ТВ 20/21: полная версия

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Моргенштерн и Ксения Собчак обменялись любезностями на Премии МУЗ-ТВ. Полная версия скандального выступления Моргенштерна в ролике.

Напомним, ранее в тренды попали Украина – Кипр и Little Big - Everybody.