Тренды YouTube: Обзор BadComedian - ЗОЯ и Моргенштерн на МузТВ
[BadComedian] - ЗОЯ (Спасение рядового ИИСУСА)
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Евген Баженов выпустил обзор фильма ЗОЯ, который рассказывает о разведчице Зое Космодемьянской. Почему авторы фильма переврали исторические факты, куда ушли государственные деньги и почему из комсомолки лепят образ христианской мученицы?
Моргенштерн на сцене Премии МУЗ-ТВ 20/21: полная версия
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Моргенштерн и Ксения Собчак обменялись любезностями на Премии МУЗ-ТВ. Полная версия скандального выступления Моргенштерна в ролике.
Напомним, ранее в тренды попали Украина – Кипр и Little Big - Everybody.
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