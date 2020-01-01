Тренды YouTube: Украина – Кипр и Little Big - Everybody

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Украина – Кипр. Обзор матча / РАЗГРОМ перед Евро

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В товарищеском матче сборная Украины обыграла Кипр. Поединок завершился со счетом 4:0.

LITTLE BIG - EVERYBODY (Little Big Are Back) (Official Music Video)

Премьера клипа Little Big "Everybody" (Little Big Are Back) состоялась 4 июня 2021 года. Это экранизация кавера хита Backstreet Boys из вышедшего в тот же день мини-альбома группы "Covers".

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В ролике показаны сюжеты хорошо известных сказок, но на новый лад. Фея превращает тыкву в крутой автомобиль и умеет увеличивать желающим девушкам губы и ягодицы, Золушка делает пластическую операцию, смотрит в зеркале видеоролики с котятами и теряет на балу розовый шлепанец, который ей примеряет принц, гномы работают на майнинговой ферме, где добывают золотые яйца, вампир вызывает для поездки такси-дракона, Русалочка ест на званом ужине рыбу и т.п.

Напомним, днем ранее в тренды попали Последняя кнопка 2 и Свадьба вслепую.