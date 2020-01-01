Марсианский вертолет совершил седьмой полет на Красной планете

Полет Ingenuity прошел успешно.

Ingenuity сделал эту фотографию собственной тени с помощью навигационной камеры во время своего седьмого полета на Красной планете NASA

Вертолет весом 1,8 кг снова поднялся в небо Марса в воскресенье (6 июня), совершив свой первый вылет после сбоя в полете 22 мая. И на этот раз проблем не было.

“От члена вертолетной команды: “В полете 7 нет аномалий, Ingenuity в порядке!“, - написала в Твиттер Лаборатория реактивного движения NASA (JPL), которая управляет миссией Ingenuity.

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Ingenuity отправился на 106 метров к югу от своего предыдущего местоположения на дне марсианского кратера Джезеро, как и планировалось в воскресенье, оставаясь в воздухе почти 63 секунды, написали представители JPL в другом твите. Винтокрылый аппарат на солнечных батареях сел на новом аэродроме, четвертом, которого он достиг с момента приземления на Красную планету с марсоходом Perseverance 18 февраля.

Ingenuity выполнил пять полетов во время кампании по демонстрации технологий, а затем приступила к расширенной миссии, целью которой является демонстрация разведывательного потенциала марсианских винтокрылых аппаратов.

Первый полет этого расширенного этапа, вылет 22 мая, прошел не совсем гладко: у Ingenuity произошел сбой, который ненадолго прервал поток фотографий с навигационной камеры на бортовой компьютер. Но вертолет преодолел проблему, сумев благополучно приземлиться рядом с намеченным местом назначения. И не было никаких серьезных проблем, если судить по успеху нового полета.

Perseverance записывала видео, а иногда и аудио первых пяти полетов Ingenuity. Но затем марсоход размером с автомобиль отказался от роли документалиста, чтобы сосредоточиться на своей научной миссии, которая посвящена поиску признаков древней марсианской жизни и сбору образцов для будущего возвращения на Землю.

Напомним, ранее сообщалось, что полет вертолета на Марсе показали в 3D.