Видео дня: Полет вертолета на Марсе показали в 3D

Надевайте 3D-очки и наслаждайтесь.

Вертолет Ingenuity за последний месяц стал героем всех СМИ после того, как стал первым летательным аппаратом, совершившим управляемый полет на другой планете.

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Космическое агентство выпустило видеоролики, показывающие пять полетов Ingenuity на сегодняшний день, но все они были выполнены в скучном старом 2D.

Однако в среду была выпущена 3D-версия третьего полета Ingenuity, которая заставляет вас чувствовать себя так, как будто вы действительно там. Ну вроде как.

Все, что вам нужно сделать, это взять пару 3D-очков, томящихся в глубине шкафа, или сделать свои собственные, надеть их и запустить видео.

Справедливо сказать, что вы, вероятно, видели гораздо больше захватывающих 3D-фильмов за эти годы, но все же интересно получить новый, более реалистичный взгляд на эти революционные полеты, которые происходят за сотни миллионов километров от Земли.

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Видео было снято марсоходом Perseverance, который прибыл на Красную планету вместе с Ingenuity в апреле 2021 года. Perseverance использовала свой формирователь изображений Mastcam-Z с двумя камерами для записи полета Ingenuity с немного разных точек зрения, что позволило ученым из NASA Jet Лаборатория движения в Южной Калифорнии для создания 3D-видео.

Полет состоялся 25 апреля, и в нем вертолет поднялся на высоту 5 метров, а затем пролетел 50 метров над марсианской поверхностью, достигнув максимальной скорости 2 метра в секунду. Весь полет длился 50 секунд.

В последующих полетах Ingenuity достиг рекордной высоты в 10 метров и пролетел 266 метров за 117 секунд, при этом машина использовала свои бортовые камеры для съемки пейзажей. Ожидается, что в ближайшие недели состоятся более сложные полеты.

Напомним, ранее сообщалось, что марсианский вертолет Ingenuity совершит самый смелый полет.