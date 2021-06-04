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В Сеть попали ультра-четкие изображения iPhone 13

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Сам телефон появится в сентябре.
iPhone 13
iPhone 13
weibo

По мере приближения конференции Apple WWDC2021, в Сети появляются все новые и новые сведения про iOS 15 и другие системы, в том числе и продуктах Apple. 

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Информатор опубликовал сверхчеткие изображения серии iPhone 13, в которых показан внешний вид всей серии новых телефонов, в том числе некоторые детали, которые были выполнены очень тонко, и в основном они были согласованы с информацией из многих источников. Надежность данных очень высока, и внешний вид нового телефона в принципе можно определить.

С точки зрения изображения, серия iPhone 13 в целом по-прежнему продолжает использовать прямоугольный многокамерный модуль с выемкой + в верхнем левом углу задней панели, но в деталях произошли серьезные изменения.

iPhone 13
iPhone 13

Во-первых, это экран. На рисунке видно, что площадь челки iPhone 13 была значительно уменьшена. По отображению челки видно, что в телефоне действительно может использоваться ранее известная по слухам "скрытый динамик". В этом решении динамик располагается почти заподлицо со средней рамкой.

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Таким образом, пространство, оставшееся для компонента Face ID в области челки, эффективно увеличивается, а площадь области челки естественным образом уменьшается, и в то же время может быть гарантирована функция распознавания лиц с очень высоким уровнем безопасности.

Что касается изменений задней части, тут видны изменившиеся детали камеры. Среди них, расположение двойной камеры iPhone 13 был полностью изменен с вертикального расположения в диагональное.

iPhone 13
iPhone 13

Стоит отметить, что на снимке видно, что модуль камеры iPhone 13 Pro Max был значительно увеличен. Похоже, что обновление камеры будет довольно сильное, включая большую диафрагму, больше линз и CMOS большего размера. 

Напомним, ранее сообщалось, что макет iPhone 13 Pro Max показали на видео.

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Теги: iPhone 13, Apple
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