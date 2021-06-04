В Сеть попали ультра-четкие изображения iPhone 13

Сам телефон появится в сентябре.

По мере приближения конференции Apple WWDC2021, в Сети появляются все новые и новые сведения про iOS 15 и другие системы, в том числе и продуктах Apple.

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Информатор опубликовал сверхчеткие изображения серии iPhone 13, в которых показан внешний вид всей серии новых телефонов, в том числе некоторые детали, которые были выполнены очень тонко, и в основном они были согласованы с информацией из многих источников. Надежность данных очень высока, и внешний вид нового телефона в принципе можно определить.

С точки зрения изображения, серия iPhone 13 в целом по-прежнему продолжает использовать прямоугольный многокамерный модуль с выемкой + в верхнем левом углу задней панели, но в деталях произошли серьезные изменения.

iPhone 13

Во-первых, это экран. На рисунке видно, что площадь челки iPhone 13 была значительно уменьшена. По отображению челки видно, что в телефоне действительно может использоваться ранее известная по слухам "скрытый динамик". В этом решении динамик располагается почти заподлицо со средней рамкой.

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Таким образом, пространство, оставшееся для компонента Face ID в области челки, эффективно увеличивается, а площадь области челки естественным образом уменьшается, и в то же время может быть гарантирована функция распознавания лиц с очень высоким уровнем безопасности.

Что касается изменений задней части, тут видны изменившиеся детали камеры. Среди них, расположение двойной камеры iPhone 13 был полностью изменен с вертикального расположения в диагональное.

iPhone 13

Стоит отметить, что на снимке видно, что модуль камеры iPhone 13 Pro Max был значительно увеличен. Похоже, что обновление камеры будет довольно сильное, включая большую диафрагму, больше линз и CMOS большего размера.

Напомним, ранее сообщалось, что макет iPhone 13 Pro Max показали на видео.