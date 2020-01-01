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iPhone 13 получит 1 ТБ памяти

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Новая линейка смартфонов iPhone 13 ожидается в конце этого года, мы ожидаем увидеть как минимум три версии телефонов.
iPhone 13 будет похож на iPhone 12
iPhone 13 будет похож на iPhone 12
apple

Линейка смартфонов должна включать в себя iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max, а топовые модели, по слухам, будут иметь до 1 ТБ встроенного хранилища.

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В текущей линейке iPhone 12 топовая модель iPhone 12 Pro Max имеет до 512 ГБ памяти, так что новая модель в основном удвоит это количество. Также ходят слухи, что в телефонах этого года всегда будет включен дисплей (функция Always-On). Ожидается, что размеры дисплеев будут аналогичны iPhone 12.

Ходят слухи, что все модели iPhone этого года будут поставляться со сканерами LiDAR, в настоящее время это доступно только на моделях Pro iPhone 12.

В этом году iPhone может получить новый дизайн, а также будет иметь меньшую выемку, чем нынешние телефоны. Но нам, вероятно, придется подождать до следующего года, чтобы Apple полностью удалила выемку с iPhone.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone в этом году где-то в сентябре 2021 года, поэтому нам нужно немного подождать, пока телефоны не станут официальными.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple тестирует сразу два складных iPhone.

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Теги: iPhone 13, Apple
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