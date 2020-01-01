Curiosity сделал редкие снимки мерцающих облаков на Марсе

Облака на Красной планете - редкость.

Хотя облака существуют на Марсе, они не так распространены из-за тонкой и сухой атмосферы, окружающей Красную планету. Марсоход Curiosity запечатлел их редкую перспективу в неожиданное время и в неожиданном месте, что поможет ученым лучше понять причины их образования.

Облака обычно можно найти в самое холодное время марсианского года на экваторе планеты, но два года назад, или один марсианский год, ученые NASA заметили, что они образовались раньше, чем обычно. На этот раз у команды были все необходимые детали, чтобы запечатлеть эти необычные облачные образования, а навигационные и мачтовые камеры Curiosity сделали серию черно-белых и цветных фотографий, пока они двигались по марсианскому небу.

Читай также: NASA опубликовало видео-панораму Марса

На них изображены “тонкие клубочки“, заполненные кристаллами льда, которые рассеивают солнечный свет и, кажется, светятся на фоне неба позади них. То, что они светятся ярче, когда заполняются кристаллами, а затем темнеют, когда солнце садится, дает ученым представление о том, насколько высоки эти необычные облака.

Читай также: Пылевая буря на Марсе стала самой глобальной

Это уже привело к одному интересному открытию: эти ранние облака формировались на большей высоте, чем типичные марсианские облака, которые парят на высоте не более 60 км и состоят из водяного льда. Поскольку там, где были обнаружены эти новые облака, намного холоднее, ученые считают, что они образованы из замороженного углекислого газа или сухого льда.

Одним из особенно ярких примеров является изображение красочных “перламутровых“ облаков на этом составном изображении из пяти сшитых вместе кадров.

Облака на Марсе NASA

Читай также: Марсоход Perseverance сделал панораму места посадки на Марсе

“Если вы видите облако с переливающимся пастельным набором цветов, это потому, что все частицы облака почти одинаковы по размеру“, - говорит Марк Леммон, ученый-атмосферник из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо. “Обычно это происходит сразу после того, как облака сформировались и росли с одинаковой скоростью“.

Облака на Марсе NASA

Дальнейший анализ этих изображений поможет ученым определить, какие облака образованы из сухого льда, а какие - из водяного льда, и даст им более широкое представление о том, как формируются облака на Красной планете.

Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity раскрыл секрет кратера на Марсе.