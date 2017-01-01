Curiosity раскрыл секрет кратера на Марсе

Марсоход измерил плотность пород.

Марсоход Curiosity, в настоящее время неторопливо перемещающийся вверх по склону горы Эолида высотой около 5 км — центрального пика кратера Гейла — помог сделать любопытное открытие.

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В Curiosity установлено 11 акселерометров и гироскопов, обеспечивающих навигацию на марсианской поверхности. Учёные поняли, что эти датчики могут быть откалиброваны, чтобы с их помощью можно было измерять гравитацию Марса.

Опубликованное 31 января в журнале Science исследование описывает, как сотрудничающие с Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) ученые из исследовательских институтов смогли производить гравитационные измерения, переназначая данные сверхточных датчиков Curiosity.

Благодаря этим измерениям исследователи обнаружили, что слои пород в горе Эолида, известной также как гора Шарпа, имеют не настолько большую плотность, как предполагалась, и теория о том, что кратер Гейл в течение многих лет был заполнен осадочными породами, маловероятна, так как они со временем должны были значительно уплотниться.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA засняло пылевую бурю на Марсе.

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