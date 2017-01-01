Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Curiosity раскрыл секрет кратера на Марсе

Комментариев: 0
Марсоход измерил плотность пород.
Марсоход помог сделать открытие
Марсоход помог сделать открытие
NASA

Марсоход Curiosity, в настоящее время неторопливо перемещающийся вверх по склону горы Эолида высотой около 5 км — центрального пика кратера Гейла — помог сделать любопытное открытие.

Читай также: Curiosity мог занести земные бактерии на Марс - ученые

В Curiosity установлено 11 акселерометров и гироскопов, обеспечивающих навигацию на марсианской поверхности. Учёные поняли, что эти датчики могут быть откалиброваны, чтобы с их помощью можно было измерять гравитацию Марса.

Опубликованное 31 января в журнале Science исследование описывает, как сотрудничающие с Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) ученые из исследовательских институтов смогли производить гравитационные измерения, переназначая данные сверхточных датчиков Curiosity.

Благодаря этим измерениям исследователи обнаружили, что слои пород в горе Эолида, известной также как гора Шарпа, имеют не настолько большую плотность, как предполагалась, и теория о том, что кратер Гейл в течение многих лет был заполнен осадочными породами, маловероятна, так как они со временем должны были значительно уплотниться.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA засняло пылевую бурю на Марсе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: Марс, Curiosity, марсоход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь