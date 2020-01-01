Twitter запустил свой аналог Clubhouse

У сервиса коротких сообщений вышло обновление.

Twitter объявил о новой функции - Twitter Spaces - которая будет доступна в мобильной и настольной веб-версиях Twitter. Социальная сеть заявляет, что ее основными направлениями были инфраструктура и пользовательский интерфейс, способный адаптироваться к размеру экрана пользователя.

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“Используя Twitter Spaces, люди могут устанавливать напоминания для запланированных пространств и получать новые возможности доступности и транскрипции. Некоторые из основных функций Twitter Spaces включают возможность показывать предварительный просмотр пространства в Интернете до того, как люди присоединятся. Пользователи видят описание пространства и кнопку “Присоединиться к пространству“ под ним“, - говорится в описании функций.

На другом общем изображении показано веб-изображение пространства в правой части браузера с включенной транскрипцией. Включив транскрипцию, пользователи могут увидеть некоторые разговоры, происходящие внутри комнаты. Сегодняшнее объявление о том, что Twitter Spaces становится доступным для всех, - не первый раз, когда мы слышим об этой услуге. В мае этого года Twitter Spaces впервые появился, но был доступен только для пользователей с большим количеством подписчиков.

Первоначально пользователям требовалось 600 подписчиков, чтобы оправдать доступность функции Spaces. Twitter заявил о необходимости иметь не менее 600 подписчиков: “Эти учетные записи, вероятно, будут иметь хороший опыт проведения живых разговоров из-за их существующей аудитории“.

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Spaces классифицирует пользователей как ведущих, выступающих и посетителей. По умолчанию для участников отключен звук, они могут реагировать только с помощью смайликов, но могут запросить возможность говорить. У Twitter есть интегрированная система для обработки учетных записей, заблокированных пользователями, с предоставлением метки уведомления, когда вы присоединяетесь к пространству, где кто-то, кого вы заблокировали, является говорящим.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился отличать людей от ботов в Twitter.