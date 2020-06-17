140 секунд звука: Twitter вводит голосовые сообщения

Компания вводит новую функцию в сервис коротких сообщений.

Twitter анонсировала новые возможности сервиса. Помимо 280 символов текста теперь будет доступна и запись голоса. О новшестве сообщается в официальном блоге компании.

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"Twitter с вашим голосом не слишком отличается от твиттера с текстом. Для начала откройте "Tweet composer" и коснитесь нового значка с волнами. Вы увидите свою фотографию профиля с кнопкой записи внизу - нажмите, чтобы записать свой голос", - объясняется в сообщении.

Каждый голосовой твит будет длиться до 140 секунд. Но если вы хотите сказать больше, как только вы достигнете ограничения по времени, новый голосовой твит автоматически добавится в комментариях. Когда вы закончите, нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить запись и вернуться к экрану записи, чтобы опубликовать сообщение.

Люди увидят, как ваш голос появится в их хронике вместе с другими твитами. Для прослушивания нужно коснуться изображения.

Создание голосовых твитов будет доступно для ограниченной группы людей на iOS, но в ближайшие недели каждый владелец iOS должен иметь возможность твитнуть со своим голосом.

Когда функция будет доступна на Android - не сообщается.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter начал банить твитты про влияние 5G на коронавирус.