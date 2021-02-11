Twitter: Трамп забанен навсегда, даже если он будет баллотироваться в 2024-м

В компании пояснили вечную блокировку.

Дональд Трамп и Твиттер никогда, никогда, никогда не воссоединятся. Даже если он снова будет баллотироваться в президенты в будущем.

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Представитель Twitter подтвердил Mashable, что отстранение бывшего президента от службы является постоянным и не будет отменено, даже если Трамп будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Как вы помните, личный аккаунт Трампа был навсегда заблокирован в Twitter 8 января после того, как проверка показала, что несколько его твитов, связанных с беспорядками в Капитолии, несут "риск дальнейшего разжигания насилия".

В сообщении в блоге от 8 января, в котором объявляется о безвозвратном отстранении Трампа, Twitter объяснил, что, хотя его "система общественных интересов существует, чтобы позволить общественности напрямую слышать мнение избранных официальных лиц и мировых лидеров", платформа также несет ответственность за обеспечение ответственности этих людей, когда они явно нарушать правила.

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"... Еще много лет назад мы ясно дали понять, что эти учетные записи не полностью выходят за рамки наших правил и не могут использовать Twitter, среди прочего, для подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении. Затем Twitter выделил два твита Трампа, связанных с актами насилия в Капитолии, которые, по его мнению, могли спровоцировать дальнейшее насилие.

Помимо Twitter, несколько другие платформы социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram (который принадлежит Facebook), Snapchat и Twitch приняли меры против Трампа. Но надежды Трампа вернуться в Twitter, если он будет баллотироваться в президенты в 2024 году, теперь официально развенчаны.