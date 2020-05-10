Искусственный интеллект научился отличать людей от ботов в Twitter

ИИ обучался на основе более 10 млн твиттов.

Ботов в Твиттере можно будет опознать twitter.com

Инженеры из Университета Южной Калифорнии, которые занимаются прикладными компьютерными исследованиями, обучили искусственный интеллект отличать ботов от людей на основе их поведения в Twitter.

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Чтобы обучить ИИ, понадобилось исследовать 8,4 миллиона твиттов из 3500 аккаунтов реальных людей и 3,4 миллиона твиттов, опубликованных ботами с 5000 аккаунтов.

Выяснилось, что люди отвечают на твитты в пять раз чаще ботов, а частота реальных твиттов и ответов нарастает во время первого часа пользования соцсетью. Затем активность падает, а длина сообщений снижается. Это объясняется возникающей когнитивной усталостью.

У ботов не обнаружилось никаких изменений в уровне интерактивности. Частота их сообщений подчиняется лишь определенным временным интервалам.

Алгоритм исследователи назвали “ботометром“. Предполагается, что ИИ лучше других способов может отличить реальных пользователей от ботов.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter может ввести премиальную подписку.