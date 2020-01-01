Edge стал самым производительным браузером для Windows 10

По крайней мере, так утверждает Microsoft .

Microsoft теперь претендует на корону производительности в битве браузеров для ПК. Производитель программного обеспечения постепенно добавлял новые функции в Edge за последний год, чтобы улучшить производительность и время запуска. Эти дополнения позволили Microsoft претендовать на звание победителя в производительности, даже несмотря на то, что Google выпускает Chrome 91 сегодня.

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"Microsoft Edge станет самым производительным браузером в Windows 10, когда Microsoft Edge версии 91 выйдет позже на этой неделе", - говорится в сообщении в блоге команды Microsoft Edge. "Итак, почему мы можем так говорить? Все просто: вкладки ускорения при запуске и спящие вкладки".

Microsoft впервые начала развертывать свою новую функцию ускорения запуска в Edge еще в марте, заявив, что она ускоряет запуск браузеров на 41 процент. В начале этого года также появилась новая функция спящих вкладок, предназначенная для повышения производительности браузера. Edge теперь автоматически освобождает системные ресурсы для неактивных вкладок, что помогает новым вкладкам работать лучше или не дает браузеру загружать память и ресурсы ЦП в фоновом режиме. Microsoft также работает над отдельным режимом производительности для Edge, который в настоящее время проходит тестирование.

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Google тоже не сидел сложа руки, позволяя Chrome съедать больше оперативной памяти. Недавние обновления Chrome сделали больший упор на производительность, с более продвинутым распределителем памяти, чтобы уменьшить использование памяти и повысить производительность. Последнее обновление для Chrome в 2020 году было также все об эффективности.

Microsoft также сообщила, что в настоящее время отправила 5300 замечаний в проект браузера Chromium, что также принесет пользу Chrome и другим браузерам на основе Chromium. В то время как спящие вкладки и ускорение запуска являются функциями Edge, Microsoft помогла Google улучшить управление вкладками Chrome, а конкуренты вместе работали над различными базовыми улучшениями Chromium.

Напомним, ранее сообщалось, что названы самые популярные операционки и браузеры в мире.